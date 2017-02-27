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Администрация президента РФ оценит настроения в стране через экономику

Особенно тщательный мониторинг планируется на 2018 год
Фото: Zastavki.com Фото: Zastavki.com
Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

Администрация президента будет наблюдать за ключевыми отраслями экономики на предмет событий, которые могут изменить общественно-политическую и социально-экономическую обстановку в регионах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Об этом в понедельник пишут "Ведомости".

По сообщению источников газеты, мониторинг начнется в апреле и закончится в мае 2018 года. Администрация поручила правительству через профильные министерства наблюдать за событиями, способными повлиять на обстановку как положительно, так и отрицательно.

Один из собеседников издания рассказал, что власти ежегодно опрашивают крупные предприятия о запланированных важных событиях, чтобы сформировать график поездок первых лиц. Однако в этом году мониторинг может быть более тщательным.

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