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Грабитель предстанет перед судом в Приморье

Ущерб составил 37 тысяч рублей
Фото: flashsiberia.com Фото: flashsiberia.com
Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

В Приморье окончено расследование уголовного дела по фактам серии имущественных преступлений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что 38-летний житель Находки, находясь в дачном товариществе Партизанского района, незаконно проник в жилое помещение. Мужчина при помощи топора оторвал полимер, которым было забито окно на 2-м этаже дома, и попал в жилище. Обвиняемый тайно похитил 2 куртки и сварочный аппарат. Своими действиями злоумышленник причинил потерпевшему материальный ущерб в размере 37 тысяч рублей.

Кроме того, обвиняемый совершил кражу сверлильного и точильного станка, незаконно проникнув в бокс знакомого, где тот хранил свои личные вещи.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В настоящее время дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Обвиняемому грозит лишение свободы до 6 лет.

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