О том, кто они, современные Сизифы рассказал психолог Владивостока

Сюжет, который знаком еще со школы

Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

Имя персонажа древнегреческой легенды у многих на слуху. Яркий образ запомнился со школьной статьи. Согласно сюжету, царь города Коринф наказан богами - по одним источникам за любовные интриги, по другим - за то, что пытался обмануть смерть. Оказавшись на том свете, он должен бесконечное число раз совершать одно и то же действо. На пике горы камень непременно снова скатывается вниз. В современном контексте «сизифов труд» означает тяжёлую, но бесполезную работу. Как часто и почему мы прилагаем огромные усилия, чтобы достичь заветной мечты, но в последний момент всё рушится? Аналогию между легендой и реальностью провел известный семейный психолог Владивостока Олег Юрьевич Сумарин

«…только 9 % жителей России готовы приложить усилия, чтобы что-то изменить. Люди, которых постигают неудачи, пеняют на внешние обстоятельства: не та страна, не те политические и экономические условия, не то окружение, не то солнце в окна светит. Нужно отдавать себе отчет — ты ответственен за то, что с тобой происходит. Выживают, выходят из кризиса люди, которые остаются в плюсе. Через века до нас дошло мудрое изречение: «Секрет счастья не в том, чтобы стремиться за чем-то, а умение пользоваться тем, что достиг».

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