Недостаток сна может стать причиной ожирения, - ученые

Организм запасается энергией через пищу

Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

Японские ученые в ходе исследования выяснили, что ожирение может возникнуть в результате недостатка сна, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

Специалисты в ходе исследования опросили здоровых мужчин в возрасте от 23 до 25 лет. Результат показал, что у респондентов с хроническим недосыпом на 10% сократилась выработка гормонов, контролирующих аппетит. Молодые люди отметили, что чувство голода приходило к ним перед сном для восполнения энергии, затраченной на лишние часы бодрствования. При нормализации режима сна уровень гомонов восстанавливается за сутки.

По мнению ученых, организм, испытывая недостаток сна, начинает запасать энергию, подталкивая человека на усиленное потребление пищи. Поскольку энергии тратится одинаковое количество, развивается ожирение.