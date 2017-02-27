Владивостокцев приглашают принять участие в школе жилищного просвещения «Молодой управдом»

Семинары будут проходить два раза в неделю

Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

В приморской столице в апреле 2017 года стартует школа жилищного просвещения «Молодой управдом», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Записаться на занятия могут владивостокцы в возрасте до 35 лет. Подать заявку необходимо на электронный адрес – dom-kontrol@mail.ru, в письме нужно указать ФИО, возраст и свои контактные данные – телефон, электронную почту.

Семинары будут проходить два раза в неделю в вечернее время в актовом зале администрации Владивостока (Океанский проспект, 20). Всего в рамках образовательного проекта запланировано восемь уроков. На лекциях слушателям расскажут, как управлять многоквартирным домом, чем отличается текущий ремонт от капитального, из чего складывается плата за коммунальные услуги и многое другое.