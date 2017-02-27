Последний день зимы будет снежным в Приморье 17:01, 27 февраля Последний день зимы будет снежным в Приморье
Защита мэра Владивостока обжалует решение Басманного суда 16:25, 27 февраля Защита мэра Владивостока обжалует решение Басманного суда (Эксклюзив)
В конце недели во Владивостоке похолодает на 10 градусов 16:05, 27 февраля В конце недели во Владивостоке похолодает на 10 градусов
Новостная лента
Февраль, 27 понедельник
17:23
Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов
17:23
​Владивостокская резолюция против «ЭРА-ГЛОНАСС» отправлена президенту России Фото
17:19
В Приморье использовано 123,5 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал
17:01
Последний день зимы будет снежным в Приморье
16:52
В Приморье отмечен рост обрабатывающих производств
16:40
Танцоры из Владивостока завоевали Гран-при на всероссийском конкурсе современной хореографии в Сочи Фото
16:36
Администрация президента РФ оценит настроения в стране через экономику
16:29
Во Владивостоке обсудят стеклоотмывающие жидкости, произведенные фирмами-фантомами
16:25
Защита мэра Владивостока обжалует решение Басманного суда Эксклюзив
16:21
Валентина Матвиенко: Россия заинтересована в сотрудничестве с Вьетнамом в ДФО
16:12
Житель Приморья хранил у себя дома трехлитровую банку с коноплей
16:05
В конце недели во Владивостоке похолодает на 10 градусов
16:04
У политтехнолога губернатора Приморья Ильи Спокойнова заканчивается карантин в СИЗО
15:57
В 2017 году ТОФ наберет 1,5 тысячи контрактников в Приморье
15:46
Молодежный флешмоб пройдет в Приморье
15:35
Приморцы больше не будут переплачивать за общедомовые нужды
15:26
О том, кто они, современные Сизифы рассказал психолог Владивостока
15:24
Общественные организации претендуют на субсидии от администрации Владивостока
15:13
Первенство России по самбо впервые пройдет в Приморье
15:08
Как отмечали Масленицу во Владивостоке Фото
15:08
В центре Владивостока седан сбил молодого парня на "зебре" Эксклюзив
15:02
Правильное питание способно улучшить жизнь женщин, - ученые
14:49
Во Владивостоке продолжаются работы по восстановлению разрушенной трассы
14:38
Блинами и русскими забавами отметили Масленицу студенты ДВФУ
14:36
Доллар и евро вновь теряют свои позиции
14:32
В пригороде Владивостока произошло жесткое ДТП Эксклюзив
14:27
В Приморье незаконно распространяли шпионскую технику
14:14
«Приморочка» оказалась выше «Олимпа»
14:13
Радио «VBC»: чего хочет женщина?
14:06
Стали известны подробности тяжелого ДТП во Владивостоке Эксклюзив
14:02
Инвалид зарезал своего брата в Приморье
13:49
В Приморье осужден иностранец за попытку дачи взятки
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4088 (27) от 23 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Какая она – сильная половина края
«Еруслан» нашел свое пристанище в Славянке
Спорткомплекс ждет инвесторов
Мониторинг не выявил опасности для соседних зданий
В школе садоводов не ставят оценки. Но расставляют акценты
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

В 2017 году ТОФ наберет 1,5 тысячи контрактников в Приморье

С 1 января пожелали заключить контракт около 800 человек
Фото: stat.mil.ru Фото: stat.mil.ru
Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

В 2017 году в Приморье планируют набрать свыше 1,5 тысячи кандидатов на военную службу по контракту для войск и сил Тихоокеанского флота (ТОФ) и Восточного военного округа (ВВО), сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

"С начала года с желанием заключить контракт с Министерством обороны уже обратились около 800 человек. Из них более 100 уже отправлены в войска, еще 180 находятся в стадии оформления документов и прохождения медицинской комиссии", - говорится в сообщении ТОФ.

Отмечается, что в 2016 году отбор провели среди 2,5 тысячи кандидатов из числа жителей Приморья. Его прошли более тысячи молодых людей, они направлены для прохождения военной службы в части ТОФ и ВВО.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Молодежный флешмоб пройдет в Приморье
15:46, 27 февраля 2017 Молодежный флешмоб пройдет в Приморье

Стать участником мероприятия может каждый

О том, кто они, современные Сизифы рассказал психолог Владивостока
15:26, 27 февраля 2017 О том, кто они, современные Сизифы рассказал психолог Владивостока

Сюжет, который знаком еще со школы

Общественные организации претендуют на субсидии от администрации Владивостока
15:24, 27 февраля 2017 Общественные организации претендуют на субсидии от администрации Владивостока

Всего из 36

Во Владивостоке продолжаются работы по восстановлению разрушенной трассы
14:49, 27 февраля 2017 Во Владивостоке продолжаются работы по восстановлению разрушенной трассы

Завтра в одном из районов города отключат отопление

Радио «VBC»: чего хочет женщина?
14:13, 27 февраля 2017 Радио «VBC»: чего хочет женщина?

Мужчины попытатся ответить

Роспотребнадзор Приморья: Защита прав потребителей в регионе стала активнее
13:31, 27 февраля 2017 Роспотребнадзор Приморья: Защита прав потребителей в регионе стала активнее

Итоги 2016 года

Во Владивостоке за неделю произошло почти 500 аварий
13:14, 27 февраля 2017 Во Владивостоке за неделю произошло почти 500 аварий

В 9 авариях пострадали 10 человек