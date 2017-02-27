К концу XXI века на Земле вымрет половина животных

Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

В Ватикане состоялась конференция с участием ведущих мировых биологов мира, где ученые пришли к выводу, что в настоящее время 1 из 5 видов животных сталкивается с исчезновением, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости. Браконьеры уничтожают носорогов и тигров ради сбыта на рынке КНР, но речь в докладе идет о биологическом вымирании существ и растений, играющих ключевую роль в биосфере Земли. Эти виды, хоть и неизвестны простым обывателям, регенерируют почву, поглощают углекислый газ, уничтожают вредителей.

Биолог Стэндфордского университета Пол Эрлих рассказал, что человечество уничтожает земную экосистему, выкачивает ресурсы, строит дорогу через Серенгети для добычи редкоземельных ископаемых необходимых при производстве смартфонов, разрушает коралловые рифы. Человек запустил процесс вымирания и должен найти способы его остановить.

Организатор конференции, экономист Сэр Парт отметил: «Ватикан принимает у себя конференцию, а это значит, что в вопросах сохранения Земли стерлась вечная вражда между религией и наукой».

Католики выразили недовольство по поводу присутствия на конференции Пола Эрлиха, пропагандирующего тотальный контроль над рождаемостью. Ученый не отказывается от своих слов и утверждает, что если не взять ситуацию в свою руки, то к концу века население Земли достигнет 12 млрд, что приведет к краху цивилизации.