В центре Владивостока автомобиль Тойота Премио сбил 18-летнего пешехода; наезд произошел в воскресенье ночью, около 02:35, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. ДТП случилось около дома по улице Семеновской,30, на пешеходном переходе (горел желтый мигающий свет). За рулем авто был 31-летний мужчина. Пострадавший получил сотрясение мозга, он направлен на амбулаторное лечение.
В центре Владивостока седан сбил молодого парня на "зебре"
Авария произошла ночьюВладивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.
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