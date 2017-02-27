Авария произошла ночью

Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

В центре Владивостока автомобиль Тойота Премио сбил 18-летнего пешехода; наезд произошел в воскресенье ночью, около 02:35, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. ДТП случилось около дома по улице Семеновской,30, на пешеходном переходе (горел желтый мигающий свет). За рулем авто был 31-летний мужчина. Пострадавший получил сотрясение мозга, он направлен на амбулаторное лечение.