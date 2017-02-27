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Общество

В день открытых дверей в налоговой службе Владивостока можно подать декларацию о доходах

Желающие могут подать заявление на льготу по имущественным налогам
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

Завтра, 28 февраля, в налоговых инспекциях Владивостока пройдет «День открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц» по вопросу приема налоговых деклараций у граждан, обязанных отчитаться о полученных доходах, сообщает РИА VladNews.

В рамках акции все желающие смогут прямо на месте заполнить и подать налоговую декларацию на уплату налога в бюджет, при наличии необходимых сведений и документов.

Специалисты налоговой службы расскажут о том, кто должен представить декларацию о доходах и в какие сроки, кому положены льготы по имущественным налогам, ответят на другие вопросы по теме налогообложения физических лиц, проинформируют об электронных сервисах ФНС России, в том числе о порядке подключения к электронному сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Сотрудники налоговой службы приглашают жителей Владивостока посетить налоговые инспекции города 28 февраля 2017 года с 9.00 до 20.00 часов.

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