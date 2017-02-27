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Во Владивостоке продолжается реализация молодежного проекта «История одной войны»

Недавно участники встречи говорили о блокаде Ленинграда
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается реализация просветительского проекта «История одной войны», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.  На базе клуба «Антресоль» Молодёжного ресурсного центра подростки знакомятся с историей Великой Отечественной войны. При этом школьники делятся со своими сверстниками знаниями, полученными не только из учебников, но и из собственных семейных архивов.

Так, на днях участники встречи говорили об одном из самых трагических периодов Великой Отечественной – блокаде Ленинграда. О героизме жителей города, их буднях и настроениях в своем выступлении рассказал студент Политехнического лицея ДВФУ Иван Жиденко. Он подготовил презентацию, куда включил не только общеизвестные данные о событиях 70-летней давности, но и дополнил презентацию воспоминаниями своего прадеда, жителя Ленинграда Юрия Пашинцева.

Встречи в рамках патриотического проекта «История одной войны» проходят в клубе «Антресоль» дважды в месяц. Следующая встреча на тему «Битва за Москву» состоится уже в марте. Вход для всех желающих – бесплатный.

Для справки:

Молодежный клуб «Антресоль» расположен по адресу: Океанский проспект, 99-76. Телефон для справок: 222-22-94. Расписание мероприятий можно найти в группах МРЦ и клуба «Антресоль» в социальной сети ВКонтакте.

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