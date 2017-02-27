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Политика и экономика

Валентина Матвиенко: Россия заинтересована в сотрудничестве с Вьетнамом в ДФО

Премьер-министр Вьетнама также подчеркнул значимость регионального взаимодействия двух стран
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

В участии вьетнамских компаний при создании кластеров легкой промышленности и предприятий агропромышленного комплекса на Дальнем Востоке заинтересована Россия, сообщила спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко в ходе визита делегации СФ в Ханой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

"Можно было бы усилить акцент взаимодействия регионов Сибири и Дальнего Востока с вьетнамскими провинциями. Мы заинтересованы в подключении вьетнамских компаний к созданию на территории России кластеров легкой промышленности, предприятий агропромышленного комплекса. Такая работа успешно ведется в Московской и Калужской областях, в перспективе подобные проекты можно было бы развернуть и в Приморье, и на всем Дальнем Востоке", - заявила Матвиенко.

Во время встречи с премьер-министром правительства Вьетнама Нгуен Суан Фуком она предложила актуализировать и расширить прямые связи между вьетнамскими провинциями и российскими субъектами, сделав акцент на Дальний Восток.

В свою очередь премьер-министр Вьетнама также подчеркнул значимость регионального взаимодействия между его страной и Россией.

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