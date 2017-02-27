День родного языка отметили в МФЦ Владивостока

Цель мероприятия - повышение культуры родного языка

Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

В многофункциональном центре Владивостока «Мои документы» состоялась встреча сотрудников с директором Дальневосточного филиала Фонда «Русский мир» Александром Зубрицким и членом Азиатско-Тихоокеанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы Ириной Токарчук, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Мероприятие приурочено к Международному дню родного языка, который отмечается 21 февраля.

Цель мероприятия - повышение культуры родного языка и формирование бережного к нему отношения.

В ходе встречи специалисты центра узнали об истории праздника, о формировании русского языка и его лингвистическом многообразии, нормах речевого этикета.

Организатор мероприятия – Дальневосточный филиал фонда «Русский мир».