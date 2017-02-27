Как отмечали Масленицу во Владивостоке

Фоторепортаж на РИА VladNews

Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

Традиционными русскими забавами, свежеиспечёнными блинами и народными гуляниями отметили Масленицу во Владивостоке, сообщает РИА VladNews. В амфитеатре набережной Спортивной гавани 26 февраля горожане увидели театрализованное представление, тематические игры, эстафеты, конкурсы, перетягивание каната, мастер-класс по выпеканию блинов и творческий концерт. Фотограф Алексей Воронин запечатлел самые яркие моменты праздника.