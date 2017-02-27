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Как отмечали Масленицу во Владивостоке

Фоторепортаж на РИА VladNews
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

Традиционными русскими забавами, свежеиспечёнными блинами и народными гуляниями отметили Масленицу во Владивостоке, сообщает РИА VladNews. В амфитеатре набережной Спортивной гавани 26 февраля горожане увидели театрализованное представление, тематические игры, эстафеты, конкурсы, перетягивание каната, мастер-класс по выпеканию блинов и творческий концерт. Фотограф Алексей Воронин запечатлел самые яркие моменты праздника. 

Автор фоторепортажа: Алексей Воронин, газета "Владивосток"

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