Традиционными русскими забавами, свежеиспечёнными блинами и народными гуляниями отметили Масленицу во Владивостоке, сообщает РИА VladNews. В амфитеатре набережной Спортивной гавани 26 февраля горожане увидели театрализованное представление, тематические игры, эстафеты, конкурсы, перетягивание каната, мастер-класс по выпеканию блинов и творческий концерт. Фотограф Алексей Воронин запечатлел самые яркие моменты праздника.
Как отмечали Масленицу во Владивостоке
Фоторепортаж на РИА VladNewsВладивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.
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