Доллар и евро вновь теряют свои позиции

Курс валют на 27 февраля

Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 57.47 рубля, а евро - 60.45 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Сегодня американская и европейская валюты вновь снизили свои позиции по сравнению со значениями прошлой недели. Аналитики, исходя из исследований, пришли к выводу о том, что первые дни весны курс валют повышаться не будет, однако к середине марта доллар может достигнуть 63 рубля.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Примтеркомбанке за 58.10 рубля, а продать валюту выгодно в Бинбанке за 57.00 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Оперкассе на Фокина,18 за 60.80 рубля, а продать валюту выгодно в Примсоцбанке за 60.35 рубля за один евро.