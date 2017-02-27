Водитель госпитализирован с многочисленными травмами

Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

В пригороде Владивостока произошло жесткое ДТП: водитель малолитражки Nissan Leaf, по всей видимости, не справился с управлением, съехал в кювет - и въехал в дерево. Авария произошла в районе дома №22 по улице 2-й Восточной. Как рассказали корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, автомобиль двигался со стороны улицы 2-й Шоссейной в сторону улицы Александровича. 40-летний водитель был госпитализирован с многочисленными травмами.