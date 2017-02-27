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В конце недели во Владивостоке похолодает на 10 градусов

В крае возможны осадки
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

Буквально через пару дней наступит весна, но приморцам еще рань радоваться, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Первый же весенний день «порадует» жителей облачной погодой, а в некоторых районах и вовсе пойдет снег.

К концу недели на всей территории Приморья вновь похолодает: фон как ночных, так и дневных температур понизится на 5–10 градусов.

Во Владивостоке в первой половине недели будет облачно, возможны небольшие осадки. Слабый минус по ночам, днем термометры покажут +2…+6 °С. К концу рабочей недели на фоне роста атмосферного давления осадки прекратятся, и похолодает на 4–6 градусов.

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