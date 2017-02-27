Стали известны подробности тяжелого ДТП во Владивостоке

Двое мужчин были направлены на амбулаторное лечение

Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

Стали известны подробности тяжелого ДТП, случившегося на улице Выселковой во Владивостоке в минувшую субботу, 25 февраля.

Как рассказали корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, 25 февраля около 19:15 в районе дома по улице Выселковой,6 микрогрузовик Toyota Town Ace въехал в леерное ограждение. По предварительной информации, 34-летний водитель не справился с управлением авто. Транспортное средство двигалось со стороны улицы Бородинской в сторону улицы Руднева.

Водитель микрогрузовика получил ушиб головного мозга, а его 33-летний пассажир - сотрясение. Оба направлены на амбулаторное лечение.