Последний день зимы будет снежным в Приморье

Во Владивостоке возможны слабые осадки

Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

Минувшие выходные в Приморье были неустойчивыми, в крае началась оттепель, поэтому в некоторых районах воздух прогрелся до +3 °C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Сегодня, 27 февраля, в крае сохраняется малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха −2…−7 °C, а в южной половине местами вновь ожидаются оттепели до +5 °C.

Во Владивостоке без осадков, при умеренном южном ветре воздух прогреется до +1…+3 °C.

В последующие сутки синоптическая ситуация опять начнет меняться. В Приморье местами пройдет небольшой снег. Завтра днем площадь распространения осадков увеличится. Осадки пройдут преимущественно в виде мокрого снега. С южным ветром на Приморье вновь начнет поступать тёплый воздух, что приведет к резкому повышению ночных температур до −6…−11 °C, в южных районах от 0 °C до −5 °C, на северо-востоке до −18 °C. Днём воздух прогреется до +3…+8 °C, слабоотрицательные температуры останутся лишь на северо-востоке края.

Изменится погода и во Владивостоке. Предстоящей ночью осадков не ожидается, лишь увеличится количество облаков. В утренние часы 28 февраля местами вероятен туман. День будет пасмурным, вечером возможны слабые осадки. Все сутки в городе будет дуть свежий южный ветер. Минимальная температура воздуха составит 0…−2°C, днем воздух прогреется до +2…+4 °C.