Последний день зимы будет снежным в Приморье 17:01, 27 февраля Последний день зимы будет снежным в Приморье
Защита мэра Владивостока обжалует решение Басманного суда 16:25, 27 февраля Защита мэра Владивостока обжалует решение Басманного суда (Эксклюзив)
В конце недели во Владивостоке похолодает на 10 градусов 16:05, 27 февраля В конце недели во Владивостоке похолодает на 10 градусов
Новостная лента
Февраль, 27 понедельник
17:23
Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов
17:23
​Владивостокская резолюция против «ЭРА-ГЛОНАСС» отправлена президенту России Фото
17:19
В Приморье использовано 123,5 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал
17:01
Последний день зимы будет снежным в Приморье
16:52
В Приморье отмечен рост обрабатывающих производств
16:40
Танцоры из Владивостока завоевали Гран-при на всероссийском конкурсе современной хореографии в Сочи Фото
16:36
Администрация президента РФ оценит настроения в стране через экономику
16:29
Во Владивостоке обсудят стеклоотмывающие жидкости, произведенные фирмами-фантомами
16:25
Защита мэра Владивостока обжалует решение Басманного суда Эксклюзив
16:21
Валентина Матвиенко: Россия заинтересована в сотрудничестве с Вьетнамом в ДФО
16:12
Житель Приморья хранил у себя дома трехлитровую банку с коноплей
16:05
В конце недели во Владивостоке похолодает на 10 градусов
16:04
У политтехнолога губернатора Приморья Ильи Спокойнова заканчивается карантин в СИЗО
15:57
В 2017 году ТОФ наберет 1,5 тысячи контрактников в Приморье
15:46
Молодежный флешмоб пройдет в Приморье
15:35
Приморцы больше не будут переплачивать за общедомовые нужды
15:26
О том, кто они, современные Сизифы рассказал психолог Владивостока
15:24
Общественные организации претендуют на субсидии от администрации Владивостока
15:13
Первенство России по самбо впервые пройдет в Приморье
15:08
Как отмечали Масленицу во Владивостоке Фото
15:08
В центре Владивостока седан сбил молодого парня на "зебре" Эксклюзив
15:02
Правильное питание способно улучшить жизнь женщин, - ученые
14:49
Во Владивостоке продолжаются работы по восстановлению разрушенной трассы
14:38
Блинами и русскими забавами отметили Масленицу студенты ДВФУ
14:36
Доллар и евро вновь теряют свои позиции
14:32
В пригороде Владивостока произошло жесткое ДТП Эксклюзив
14:27
В Приморье незаконно распространяли шпионскую технику
14:14
«Приморочка» оказалась выше «Олимпа»
14:13
Радио «VBC»: чего хочет женщина?
14:06
Стали известны подробности тяжелого ДТП во Владивостоке Эксклюзив
14:02
Инвалид зарезал своего брата в Приморье
13:49
В Приморье осужден иностранец за попытку дачи взятки
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4088 (27) от 23 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Какая она – сильная половина края
«Еруслан» нашел свое пристанище в Славянке
Спорткомплекс ждет инвесторов
Мониторинг не выявил опасности для соседних зданий
В школе садоводов не ставят оценки. Но расставляют акценты
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Последний день зимы будет снежным в Приморье

Во Владивостоке возможны слабые осадки
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

Минувшие выходные в Приморье были неустойчивыми, в крае началась оттепель, поэтому в некоторых районах воздух прогрелся до +3 °C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Сегодня, 27 февраля, в крае сохраняется малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха −2…−7 °C, а в южной половине местами вновь ожидаются оттепели до +5 °C.

Во Владивостоке без осадков, при умеренном южном ветре воздух прогреется до +1…+3 °C.

В последующие сутки синоптическая ситуация опять начнет меняться. В Приморье местами пройдет небольшой снег. Завтра днем площадь распространения осадков увеличится. Осадки пройдут преимущественно в виде мокрого снега. С южным ветром на Приморье вновь начнет поступать тёплый воздух, что приведет к резкому повышению ночных температур до −6…−11 °C, в южных районах от 0 °C до −5 °C, на северо-востоке до −18 °C. Днём воздух прогреется до +3…+8 °C, слабоотрицательные температуры останутся лишь на северо-востоке края.

Изменится погода и во Владивостоке. Предстоящей ночью осадков не ожидается, лишь увеличится количество облаков. В утренние часы 28 февраля местами вероятен туман. День будет пасмурным, вечером возможны слабые осадки. Все сутки в городе будет дуть свежий южный ветер. Минимальная температура воздуха составит 0…−2°C, днем воздух прогреется до +2…+4 °C.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Житель Приморья хранил у себя дома трехлитровую банку с коноплей
16:12, 27 февраля 2017 Житель Приморья хранил у себя дома трехлитровую банку с коноплей

Возбуждено уголовное дело

В конце недели во Владивостоке похолодает на 10 градусов
16:05, 27 февраля 2017 В конце недели во Владивостоке похолодает на 10 градусов

В крае возможны осадки

В 2017 году ТОФ наберет 1,5 тысячи контрактников в Приморье
15:57, 27 февраля 2017 В 2017 году ТОФ наберет 1,5 тысячи контрактников в Приморье

С 1 января пожелали заключить контракт около 800 человек

Молодежный флешмоб пройдет в Приморье
15:46, 27 февраля 2017 Молодежный флешмоб пройдет в Приморье

Стать участником мероприятия может каждый

О том, кто они, современные Сизифы рассказал психолог Владивостока
15:26, 27 февраля 2017 О том, кто они, современные Сизифы рассказал психолог Владивостока

Сюжет, который знаком еще со школы

Общественные организации претендуют на субсидии от администрации Владивостока
15:24, 27 февраля 2017 Общественные организации претендуют на субсидии от администрации Владивостока

Всего из 36

Во Владивостоке продолжаются работы по восстановлению разрушенной трассы
14:49, 27 февраля 2017 Во Владивостоке продолжаются работы по восстановлению разрушенной трассы

Завтра в одном из районов города отключат отопление