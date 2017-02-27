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Общество

Молодежный флешмоб пройдет в Приморье

Стать участником мероприятия может каждый
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

Общегородской флешмоб в поддержку XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов пройдет в Приморье 15 марта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края. Регистрация на участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов завершается 15 апреля.

О своем желании стать частью масштабного события заявили уже более 300 приморцев. Участниками флешмоба могут стать не только те, кто уже подал заявку на фестиваль, но и любой желающий. Мероприятие состоится на центральной площади Владивостока. Здесь все участники флэшмоба выстроятся в символ Всемирного фестиваля – цветок ромашки с «Голубем мира» внутри. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Отметим, полным ходом идет заявочная кампания на участие в фестивале. Все желающие приморцы могут зайти на сайт мероприятия и зарегистрироваться в качестве потенциального участника или волонтера.

Участниками фестиваля могут стать приморцы в возрасте от 18 до 35 лет – лидеры молодежных организаций и политических партий НКО, молодые журналисты, музыканты, писатели, художники, режиссеры, спортсмены, молодые предприниматели, ученые и преподаватели вузов, лидеры студенческого самоуправления, а также иностранцы, изучающие русский язык, интересующиеся российской культурой. Специальный региональный комитет отберет самых достойных – 50 участников и 90 волонтеров, которые представят Приморье на форуме. Все расходы по транспортировке, проживанию и питанию участников и волонтеров покроют краевой и федеральный бюджеты.

Отметим, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоится с 14 по 22 октября 2017 года в Сочи. Здесь соберутся более 20 тысяч представителей активной и талантливой молодежи со всего мира. Из них половина – россияне.

Предварительная программа мероприятия затрагивает самые актуальные темы жизни современного общества. Среди них культура и глобализация, глобальная экономика, экономика знаний, развитие общественных институтов, политика и международная безопасность.

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