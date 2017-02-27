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Политика и экономика

Приморцы больше не будут переплачивать за общедомовые нужды

Изменился способ расчет
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

С января 2017 года в Приморье, как и по всей стране, изменился способ расчета за общедомовые нужды (ОДН), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края. 

Теперь жильцы многоквартирных домов не будут платить за ОДН больше, чем положено по нормативу, даже если они потратят на содержание мест общего пользования сверх нормы. За перерасход в таком случае заплатит управляющая компания (УК). Уже в феврале жильцы получили квитанции, которые отличаются от предыдущих как минимум названием статей расхода. По словам экспертов, будут ли собственники платить больше или меньше по сравнению с прошлым годом, зависит от конкретного дома.

Общедомовые нужды – статья расхода, которая есть в квитанциях жильцов всех многоквартирных домов. Плата за ОДН – это плата за содержание лифтов, лестниц, коридоров, подъездов, тамбуров, подвалов, чердаков, придомовых территорий. Она зависит в основном от площади вышеперечисленных мест общего пользования, которая отличается в зависимости от типа и этажности каждого дома. В ОДН входят вода, свет и отопление, счета выставляет ресурсоснабжающая организация.

До 2017 года оплачивать ОДН можно было двумя способами – по нормативу или по счетчику, если в доме были установлены общедомовые приборы учета. Те, кто платил по счетчику, экономили. В то время как платить по нормативу было невыгодно – управляющие компании распределяли счет за ОДН на всех собственников дома. При этом в квитанцию они могли включить перерасход, а вот откуда взялся этот перерасход, не всегда можно выяснить.

«В прошлом году я платила за свет по своей квартире 945 рублей и 150 рублей – за ОДН. Я и еще несколько жильцов посчитали, что плата за ОДН завышена, поэтому мы обратились в прокуратуру. Хотим выяснить, как управляющая компания рассчитывает ОДН по нашему дому», – рассказала одна из жительниц дома № 70 по Океанскому проспекту.

Сейчас власти стараются решить проблему «непрозрачных» квитанций – с 1 января 2017 года оплата за общедомовые нужды производится по-новому. Теперь по умолчанию ОДН оплачивают по нормативам, которые устанавливают региональные власти. При этом ресурсоснабжающие организации по-прежнему будут выставлять счета дому, но за все ресурсы, потребленные сверх нормы, будут платить УК, а не жильцы.

Соответствующие правила закреплены в постановлении Правительства РФ от 2 декабря 2016 года № 1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме».

В Приморье нормативы должен утвердить краевой департамент по тарифам, срок ему дан до 1 июня 2017 года. До тех пор коммунальные услуги за содержание мест общего пользования необходимо оплачивать, исходя из нормативов, действующих на 1 ноября 2016 года. Квитанции с новыми расчетами приморцы получат уже в феврале. Строку «Плата за ОДН» в них перенесут из раздела «Коммунальные услуги» в раздел «Содержание и ремонт жилого помещения».

Как отмечают специалисты, если раньше в каком-то доме собственники платили за перерасход ресурсов, то теперь они от этого защищен.

«Управляющая компания теперь не вправе выставлять жильцам счет, который превышает расчет по нормативу потребления. Даже если дом за месяц потратит, допустим, 120 кубометров воды, а по нормативу на него положено 100 кубометров, то эту разницу в 20 кубов управляющая компания обязана заплатить из собственных средств», – объяснила начальник управления по сбыту КГУП «Приморский водоканал» Яна Загудаева.

Что же касается тех домов, где стоят общедомовые приборы учета и расход на ОДН в них меньше, чем по нормативу, то теперь им придется доказать свое право платить меньше.

«Для этого они должны провести собрание всех собственников дома и решить на нем, что необходимо сделать корректировку расчета размера платы за общедомовые нужды. Корректировку нужно проводить ежемесячно или ежеквартально, поэтому здесь все будет зависеть от активности жильцов. Скорректированные данные необходимо предоставить в ресурсоснабжающую организацию», – прокомментировали в краевом департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам.

Отметим, что право корректировать размер платы за коммунальные услуги на ОДН решением всех собственников закреплены за жильцами статьей 156 Жилищного кодекса РФ.

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