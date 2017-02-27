Танцоры из Владивостока завоевали Гран-при на всероссийском конкурсе современной хореографии в Сочи

Конкурс проходил с 23 по 26 февраля

Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

Детский танцевальный коллектив из Владивостока «Maugli DC» завоевал Гран-при в конкурсе современной хореографии «Национальная премия «Приз хореографа Сергея Смирнова», который состоялся с 23 по 26 февраля в Сочи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Кроме того, владивостокские танцоры заняли в этом конкурсе первое и второе места в своей возрастной категории 12-14 лет. Также ребятам вручен приз от члена экспертного совета Елены Пришвицыной - «За оригинальный пластический язык и создание образов».

Как рассказали организаторы, заявки на участие в этом конкурсе подали более 100 коллективов, но строгий отбор прошли лишь 22 лучших коллектива из России и Белоруссии.

«Можно дежурно сказать - здесь собралась вся Россия, но правильнее высказаться, приехали те, кто действительно двигает современную хореографию в России, - отметил организатор конкурса, один из лучших хореографов России Сергей Смирнов. - Программа конкурса получилась очень объемная – от экспериментальных форм до авторских изысков, от настоящего современного танца до нео-танцевальных форм и танцевального театра».

Членами жюри стали лучшие хореографы России: четырежды лауреат национальной театральной премии «Золотая маска», лауреат премии журнала «Балет» Сергей Смирнов, лауреат национальной премии «Золотая маска», педагог кафедры сценического мастерства Сеульского государственного университета Ашот Назретян, ведущая солистка государственного театра «Балет Евгения Панфилова» Мария Тихонова и другие известные мастера современного танца.

Танцевальный коллектив из Владивостока «Maugli DC» представил на конкурсе нео-фольклорные танцы «Шишига», «Сказки картофельного поля» и танцевальный спектакль «История моей птицы».

Художественный руководитель коллектива – Виктория Бригге. Это не первая победа коллектива из Владивостока на всероссийских конкурсах: с 2014 по 2016 год «Maugli DC» неоднократно занимал первые места и получал гран-при на конкурсах «Dance continent» в Москве, «Grand Premium» в Санкт-Петербурге и других.