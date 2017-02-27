Общественные организации претендуют на субсидии от администрации Владивостока

Всего из 36

Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке завершился приём заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций на получение субсидий от администрации города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Получатели субсидий смогут в этом году компенсировать свои затраты на коммунальные платежи и другие расходы.

«Заявки на получение субсидий подали 36 общественных некоммерческих организаций, - отметила Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока. - Конкурсная комиссия уже завтра, 28 февраля, определит и назовет тех, кто станет получателями субсидий в этом году. Организации будут оцениваться по таким критериям, как реализация социальных проектов и мероприятий, активная деятельность, взаимодействие с органами власти и т.д.».

Общественные организации, прошедшие конкурсный отбор, смогут компенсировать затраты по коммунальным платежам, аренде помещений, текущему ремонту, обслуживанию автомобилей с электроподъемниками для перевозки людей на инвалидных колясках, созданию интернет-сайтов и другим расходам.