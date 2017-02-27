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Первенство России по самбо впервые пройдет в Приморье

Всероссийский форум «Дни самбо на Дальнем Востоке» состоялся в Хабаровске
Фото: Вячеслав Реутов Фото: Вячеслав Реутов
Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

В этом году в Приморье пройдут сразу два престижных турнира по самбо – этап Кубка мира и Первенство России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В одном из самых масштабных мероприятий по развитию и популяризации национального вида спорта в стране приняли участие около 400 человек – представителей органов исполнительной власти субъектов ДФО и региональных федераций самбо, тренеров и преподавателей физической культуры образовательных организаций.

Форум «Дни самбо на Дальнем Востоке» открылся пленарным заседанием «Самбо – ведущее звено в национальной идее воспитания молодежи». Главными темами круглых столов стали: «Развитие самбо в Дальневосточном федеральном округе: прошлое, настоящее, будущее» и «Внедрение всероссийских проектов «Самбо в школу» и «Студенческое самбо» в ДФО».

Как отметил директор департамента физической культуры и спорта Жан Кузнецов, Приморский край одним из первых в России начал внедрение проекта «Самбо в школу» в 2015 году, когда регион был включен в число пилотных субъектов.

«В настоящее время проект “Самбо в школу” реализуется в восьми муниципальных образованиях Приморья: в Артемовском, Владивостокском, Дальнереченском, Дальнегорском, Находкинском, Уссурийском, Большекаменском городских округах и Пограничном районе, всего в 25 образовательных организациях», – подчеркнул он.

Результаты итогового тестирования школьников показали позитивное влияние занятий самбо на динамику развития основных физических качеств.

«Уроки самбо позволили не только улучшить отношение учащихся к занятиям физической культурой в школе, но и поднять на качественно более высокий уровень их физическую подготовку», – добавил Жан Кузнецов.

Как отметил в своем докладе вице-президент Всероссийской и Приморской федераций самбо Александр Аксенов, в этом году в Приморье пройдут сразу два престижных турнира.

«В апреле этого года в кампусе ДВФУ в 17 раз пройдет этап Кубка мира “Мемориал Юрия Потапова”. А уже осенью во Владивостоке впервые состоится Первенство России среди молодежи. Принимать у себя такие ответственные соревнования – большая честь, которую нам оказали за высокий уровень развития самбо в Приморском крае», – подчеркнул Александр Аксенов.

Отметим, самбо входит в число самых массовых видов спорта в Приморье. Сейчас на территории края им занимается почти 3,5 тысяч человек под руководством 81 тренера. Приморские самбисты успешно выступают на краевых, дальневосточных, российских и международных спортивных аренах.

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