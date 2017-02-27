Правильное питание способно улучшить жизнь женщин, - ученые

Пища влияет и на развитие будущих детей

Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования установили, что правильное питание способно изменить будущее женщин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VladTime.ru.

По словам специалистов, правильное питание в подростковом возрасте или во время беременности способно изменить характер и будущее поведение девушек, а также их будущих детей.

Специалисты провели исследование, в котором принимали участие четыре группы беременных самок-мышей. К первой группе относились мыши, которые во время беременности и лактации придерживались строгой диеты. Ко второй группе относились самки, которые в период беременности употребляли пищу с большим количеством жиров. К третьей группе - будущие мамы-самочки, которые придерживались правильного питания и не ограничивали себя в еде. К четвертой группе относились мыши, которые питались пищей, богатой углеводами, с большим содержанием жиров и немного придерживались правильного питания.

Результат исследования показал, что детеныши самок третьей группы, учились всему быстрее и были более мотивированы, чтобы потом получить в награду за свои достижения сахар. Стоит отметить, что у всех остальных трех групп родились здоровые детеныши, однако их будущее развитие и поведение оставляло желать лучшего.