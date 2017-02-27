Стали известны подробности аварии в центре Владивостока, в которой серьезно пострадал пешеход

Пострадавший шел посреди дороги

Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

Стали известны подробности аварии 24 февраля в центре Владивостока, в которой серьезно пострадал пешеход. Напомним, наезд автомобиля на пешехода произошел около дома №3 по улице Суханова около часу ночи. Как рассказали корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, автомобиль марки Тойота Приус под управлением мужчины 1980 года рождения двигался со стороны улицы Луцкого в сторону улицы Уборевича. Пешеход - мужчина 1977 года рождения - шел по разделительной полосе навстречу автомобилю. После наезда пострадавшего пешехода отправили в больницу с ушибом головного мозга.

Расследование обстоятельств ДТП продолжается, данные уточняются.