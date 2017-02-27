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«Семейный десант» - радио «Лемма» за ЗОЖ!

Команды боролись за главный приз - моторную лодку
Фото: Софья Ночвина Фото: Софья Ночвина
Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

25 февраля на базе зимнего отдыха «Комета» прошли ежегодные семейные соревнования под названием «Семейный десант», организованные радио «Лемма», где команды поборолись за главный приз — моторную лодку.

Счастливую и дружную семью видно издалека! И именно такой урожай семей собрал «Семейный десант»! Все команды отличились своей креативностью, а доказательством тому стала визитная карточка, которую представили участники. Каждая команда заранее должна была придумать название своей «банды» и бодрый девиз. «Тёпленькие», «Чуркинские экстремалы», «Скороходы», «Удача», «Лыжная семейка», «Арсеньевский десант», «Лемма+ГТО= Семейный десант» - команды под такими названиями участвовали в семейных соревнованиях. Оценивать участников предстояло компетентному жюри в лице коммерческого директора радио «Лемма» Андрея Лазарева, PR-менеджер медиа-холдинга «П.Р.О.Ф.И. Медиа групп» - Александры Даниленко и независимого спортивного судьи – Алексея Коряко, капитан хоккейной команды «Беркут», чемпион по дворовому хоккею.

Первым спортивным испытанием для семей стал конкурс «Метание ядра». Задача участников – попасть прыгучим мячиком в мишень. С данным заданием справились немногие, но лишь одна команда получила высший балл. Интересным испытанием стал конкурс под названием «Чужая ноша». Ведущий пригласил к старту представителей команд. Каково было удивление, когда участники, чтобы пробежать эстафету, должны были поменяться жёнами. Взяв чужую жену на руки, нужно было добежать до финиша и вернуться обратно. С заданием справились все!

Безусловно, в конкурсе «Семейный десант» основная ответственность за количество баллов лежала на плечах мужчин, но и прекрасной половине человечества была предоставлена возможность продемонстрировать свои возможности. Например, мамы соревновались между собой в прыжках на скакалках. Ровно за 60 секунд нужно было показать достойный результат, а главное – не запутаться в спортивном инвентаре.

«Последний валенок» - традиционное на конкурсе «Семейный десант» состязание пап в меткости. Участники ставали спиной к старту и бросали атрибут. В этой нелёгкой борьбе победила команда «Чуркинские экстремалы». Далее всех участников ждал самый весёлый и опасный конкурс - «Гонка на тюбингах». Важно было не только обогнать соперника, но и не сбить «буёк», располагающийся на финише. Участники также имели возможность сразиться в гонке и с судьями конкурса «Семейный десант». Но победу одержали, всё же, участники».

Завершающим этапом стал интеллектуальный конкурс на смекалку, с которым справились пять команд из семи. Как только был дан последний ответ, жюри удалилось на совещание. Пока команды ожидали результата, атмосферу разбавлял ведущий конкурса «Семейный десант» Влад Ященко! Веселье, радость, командный дух так и витали в воздухе!

Нужно сказать, что состязания проходили на должном спортивном уровне, все участники рьяно боролись за первое место. Все вместе они показали достойные результаты! По итогам подсчёта баллов явным лидером стала семья Гатауллиных («Лыжная семейка»). Именно они оказались на пьедестале почета и заслужили главный приз — моторную лодку! Все остальные участники получили дипломы и поощрительные призы в виде огромных корзин с молочной продукцией!

«Семейный десант» в очередной раз доказал, что спорт — это жизнь, а семья это самое дорогое, что есть в жизни каждого человека!

Источник: Софья Ночвина

Автор фоторепортажа: Софья Ночвина

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