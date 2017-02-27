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Общество

Во Владивостоке за неделю произошло почти 500 аварий

В 9 авариях пострадали 10 человек
Фото: ngnovoros.ru Фото: ngnovoros.ru
Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке за минувшую неделю произошло 495 ДТП; в 9 авариях пострадали 10 человек, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Зарегистрировано 300 ДТП с материальным ущербом. Участники 99 аварий составили европротоколы.

Всего в приморской столице за неделю было составлено 2 363 протокола о нарушениях ПДД, в том числе 450 - в отношении пешеходов, 29 - в отношении водителей автобусов и 76 - в отношении таксистов.

Составлен 231 протокол о не предоставлении преимущества пешеходам в отношении автолюбителей, 51 - о тонировке не по ГОСТу.

Задержано 108 пьяных водителей, 14 любителей быстрой езды - за превышение скорости, 26 автомобилистов попались на выезде на полосу встречного движения. Детей не пристегнули 95 авто-родителей.

342 владивостокских автолюбителя нарушили правила парковки. На штраф-стоянку доставлено 312 автомобилей.

Сотрудники ДПС Владивостока задержали 38 неплательщиков штрафов ГИБДД.

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