Блинами и русскими забавами отметили Масленицу студенты ДВФУ

Праздник объединил представителей разных наций

Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

Студенты Дальневосточного федерального университета с размахом отметили Масленицу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу университета. Праздник в русских народных традициях с играми и конкурсами объединил представителей разных стран. Организаторами выступили студенческие советы Восточного института — Школы региональных и международных исследований и Школы искусства, культуры и спорта ДВФУ.

Масленичная неделя — лучшее время, чтобы познакомить иностранных студентов с народными обрядами и национальными традициями России. Гуляния начались с хоровода, а ведущие программы — «Зима» и «потешники» — рассказали всем собравшимся об истории старорусского праздника. Чтобы весна наступила быстрее, студенты играли в «Разбуди медведя» — как можно громче исполняли народные песни, пословицы и поговорки. Затем гости разошлись по игровым станциям, где участвовали в русских развлечениях: «петушиных боях», перетягивании каната, прыжках в мешках, метании метлы. После игр всех студентов ждал чай с главным масленичным угощением — блинами.

Отметим, что в Дальневосточном федеральном университете регулярно отмечают праздники разных народов. Сегодня в ДВФУ обучаются представители 52 стран и подобные мероприятия для них — это отличная возможность весело провести свободное время и больше узнать друг о друге. Одним из самых ярких событий ежегодно становятся Дни межнационального студенческого единства ДВФУ — масштабный фестиваль, в котором студенты стараются максимально ярко представить культуру и традиции своих стран.