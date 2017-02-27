В Приморье незаконно распространяли шпионскую технику

Уголовное дело направлено в суд

Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

Житель Дальнереченска обвиняется в незаконном сбыте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, фигурант, действуя с целью сбыта и получения материальной выгоды, приобрел четыре технических средства (два из которых, как выяснилось позднее, были неисправны), в виде портативных цифровых видеорегистраторов, встроенных в корпус брелков.

Приобретенные врегистраторы, являющиеся специальными техническими средствами, предназначенными для негласного получения визуальной и акустической информации, он хранил в принадлежащей ему торговой точке с целью их продажи.

Летом 2016 года продавец магазина, введенный в заблуждение директором относительно законности реализации указанных «брелков», незаконно сбыл лицу – участнику оперативно-розыскных мероприятий одно из таких технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Преступление выявлено и пресечено сотрудниками отдела в г. Дальнереченске УФСБ России по Приморскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемый полностью признал.

В настоящее время дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства.