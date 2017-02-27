«Приморочка» оказалась выше «Олимпа»

Волейболистки Владивостока победили в очередных играх

Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

В женской высшей лиге «А» по волейболу клуб «Приморочка» принимал во Владивостоке команду «Олимп» из городка Куйбышев Новосибирской области. На площадке «Олимпийца» наши землячки одержали две победы подряд над сибирячками, сообщает корреспондент РИА VladNews с места события.

В первом матче 12 тура «Приморочка» нанесла поражение куйбышевскому «Олимпу» со счетом 3:0.

Первая партия оказалась на редкость упорной. Обе команды по очереди вырывались вперед. При счете 23:23 Марина Бондарева атакой с края вывела вперед «Приморочку», а в следующем розыгрыше она же вытащила тяжелейший мяч из аута. Следом Светлана Чеснокова на блоке поставила точку в партии – 25:23.

Вторая партия оказалась разгромной. «Олимп» редкими атаками набирал очки, а «Приморочка» доминировала во всем. Особенно результативно удавалась игра в атаке. Решающее очко на счету Юлии Гильмановой – 25:15.

В третьей партии команды шли очко в очко на протяжении всей дистанции, одинаково ошибаясь в атаке и на приеме. И даже когда «Приморочка» вышла на матч-бол при счете 24:21, «Олимпу» рывком удалось сравнять разницу в счете. Но концовка осталась за нами. Бондарева в затяжном розыгрыше пробила по линии, а соперницы атаковали в аут – 27:25.

- «Олимп» на редкость своеобразная команда, которая всегда может преподнести сюрприз. Недаром она у всех лидеров выигрывает отдельные партии, - представил соперниц главный тренер ВК «Приморочка» Александр Стаценко. - Мы готовились к этому, но не получился прием, поэтому проблемы были. Когда игра шла, мы переигрывали сибирячек. С ними всегда проходит интересная игра.

Мнение наставника спортсменок Владивостока полностью оправдалось во второй игре в минувшее воскресенье, 26 февраля.

Первую партию наша команда выиграла достаточно уверенно. Равная игра продолжалась только до середины стартового отрезка. Однако финальную дистанцию хозяйки прошли почти без потерь – 25:16.

Зато во второй партии гости показали свой лучший волейбол. Хозяйки часто ошибались в нападении, атакуя в ауты, а соперницы наоборот были точны в концовке, завершив партию двумя результативными атаками – 19:25.

В третьем игровом отрезке «Приморочка» рывком прошла первый технический перерыв – 10:3. Более чем двукратное преимущество хозяйки сохраняли до отметки «20:9». Сибирячки в нападении и на блоке немного сократили отставание, но Наталья Решетникова в атаке все же завершила партию с существенным преимуществом – 25:16.

Однако сохранить настрой и одержать быструю победу «Приморочка» не смогла. Во многом благодаря нападению «Олимп» подошел к концовке с преимуществом в 7 очков – 13:20. Собственные ошибки на подаче и в атаке не позволили хозяйкам отыграться, и игра перешла на тай-брейк.

«Приморочка» уверенно шла к победе, на матч-бол команду вывела Бондарева – 14:9. Однако выигранный затяжной розыгрыш вдохновил сибирячек, которые сравняли счет – 14:14. Но затянувшуюся партию атаками с краев завершили Чеснокова и Гильманова – 17:15.

- Обе команды показали хорошую игру, отыграли в полную силу, - не поскупился на похвалу наставник ВК «Приморочка» Александр Стаценко. - Где-то только нам не везло, а сопернику наоборот сопутствовала удача. Но я не могу ни в чем обвинить своих игроков, просто соперник сыграл в каких-то компонентах лучше. Хорошо, что выиграли, сегодня мог победить и «Олимп». Но, думаю, все по делу.

Следующие матчи наша «Приморочка» проведет на выезде 18 и 19 марта в Тюмени, а дома приморская команда в следующий раз сыграет через месяц – 25 и 26 марта, когда нашим соперником будет «Уфимочка».