Инвалид зарезал своего брата в Приморье

Приговор в законную силу не вступил

Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

Житель Приморья признан виновным в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что преступление было совершено в августе 2016 года в квартире, где фигурант, который является инвалидом 2 группы по общему заболеванию, проживал вместе со своим братом.

После распития спиртного, в ходе возникшей ссоры потерпевший подошел к брату и предложил ему «пойти биться». Фигурант, вооружившись ножом, зашел в комнату к потерпевшему, который вскочил с кровати и направился к нему, выражаясь нецензурной бранью.

После этого подсудимый нанес ему удар ножом в область живота, причинив колото-резаное ранение живота с повреждением кишечника, верхней брыжеечной артерии, осложнившейся обильной кровопотерей. Сразу после случившегося фигурант вызвал скорую медицинскую помощь и сотрудников полиции.

Однако от полученных повреждений потерпевший умер в реанимационном отделении городской больницы.

Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к 8 годам лишения свободы.