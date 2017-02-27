Во Владивостоке в ДТП пострадали пять человек

Всего за выходные в приморской столице произошло 113 аварий

Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

Владивостокцы и гости приморской столицы на минувших выходных нарушили ПДД 549 раз; в 113 случаях нарушения вызвали ДТП (66 с материальным ущербом, 16 - с составлением европротоколов), сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. В 4 авариях пострадали 5 человек.

Инспекторы ДПС составили протоколы по 5 эпизодам не предоставления преимущества пешеходам, 27 случаям пьяной езды, 6 выездам на встречку, 29 эпизодам перевозки не пристегнутых спецсредствами детей, 20 случаям тонировки. Правила парковки нарушили 68 автолюбителей. Сотрудники ДПС остановили 10 автомобилей любителей быстрой езды.

На штраф-стоянку поставлено 71 транспортное средство.

Протоколы о нарушениях ПДД составлены в отношении 50 пешеходов, 3 водителей автобусов и 13 таксистов. По статье 20.25 КоАП РФ составлено 19 протоколов.