В Приморье осужден иностранец за попытку дачи взятки

Действия взяткодателя стражи порядка их пресекли на месте

Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

В Приморье вынесен приговор иностранному гражданину, который признан виновным в покушение на дачу взятки должностному лицу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что преступление было совершено в декабре 2016 года. Так, прокуратурой района совместно с сотрудниками ОМВД России по Чугуевскому району проводилась проверка исполнения организациями общественного питания законодательства, регулирующего оборот продовольственных товаров, реализации алкогольной продукции, а также пожарной безопасности.

В рамках указанной проверки в одном из кафе в действиях иностранных граждан сотрудниками полиции выявлены признаки административных правонарушений, выразившихся в нарушении правил въезда в Российскую Федерацию и режима пребывания.

Во избежание ответственности за данные правонарушения хозяином кафе, который также является иностранным гражданином, была предпринята попытка дачи взятки в размере 20 тыс. рублей сотруднику полиции.

Однако действия взяткодателя не были доведены до конца, поскольку стражи порядка их пресекли на месте.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 6 месяцев лишения свободы со штрафом 600 тыс. рублей.