В воскресенье, которое православные называют Прощенным, во Владивосток прибыла чудотворная икона из Свято-Введенского монастыря города Киева - образ Божьей Матери "Призри на смирение". Рано утром 26 февраля ее встретил митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин. На торжественной встрече православной святыни в Покровском кафедральном соборе побывал фотокорреспондент РИА VladNews.
Как встречали чудотворную икону во Владивостоке
Фоторепортаж РИА VladNewsВладивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.
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