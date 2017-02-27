Как встречали чудотворную икону во Владивостоке

Фоторепортаж РИА VladNews

Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

В воскресенье, которое православные называют Прощенным, во Владивосток прибыла чудотворная икона из Свято-Введенского монастыря города Киева - образ Божьей Матери "Призри на смирение". Рано утром 26 февраля ее встретил митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин. На торжественной встрече православной святыни в Покровском кафедральном соборе побывал фотокорреспондент РИА VladNews.