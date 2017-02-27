В Приморье потушили пожар в квартире

Погибших и пострадавших нет

Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

26 февраля в 18 часов 7 минут на пульт пожарной охраны Хорольского муниципального района поступила информация о пожаре. Очевидец происшествия рассказал, что в посёлке Ярославский горит квартира в доме, расположенном на улице Ленинская, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

Прибыв к месту пожара через 3 минуты (в 18.10) брандмейстеры приступили к его тушению. В жилом помещении горел ящик с инструментами. Еще через 3 минуты (в 18.13) пожар был локализован, а через 15 минут (в 18.30) – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 1,5 кв. м. На пожаре работали 4 человека личного состава и 2 единицы техники.