Владивостокцы будут ездить в новых лифтах

Всего в 2017 году планируется установить более 100 новых лифтов

Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

Два новых лифта во Фрунзенском районе Владивостока сданы и введены в эксплуатацию в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов Приморья, сообщает РИА VladNews. В ведении управляющей компании – 256 лифтов, из них 158 нуждаются в замене.

Если этого не сделать, то через два-три года они будут остановлены. Новый лифт на проспекте Острякова, 1 строители заменили в сжатые сроки. Работы по замене длились около 30 дней. Связано это с тем, что на последнем этаже дома проживает мужчина с ограниченными возможностями, колясочник. Именно он поспособствовал ускорению процесса установки нового лифта: без подъемника он не в состоянии выйти на улицу.

Еще один лифт установлен на Амурской, 7. Этот подъемник выработал свой ресурс. Новые лифты относятся к классу энергоэффективного оборудования, а значит, для жителей этих домов будет снижен ОДН. В кабинах предусмотрено голосовое сопровождение и тактильные пиктограммы для слабовидящих людей.