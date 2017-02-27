Во Владивостоке в ДТП пострадали пять человек 12:23, 27 февраля Во Владивостоке в ДТП пострадали пять человек (Эксклюзив)
Грузовик 12:22, 27 февраля Грузовик "догнал" микроавтобус в Приморье (Фото)
Владивосток отметил Масленицу широкими гуляниями 12:11, 27 февраля Владивосток отметил Масленицу широкими гуляниями (Фото)
Новостная лента
Февраль, 27 понедельник
12:47
​Владивостокская резолюция против «ЭРА-ГЛОНАСС» отправлена президенту России Фото
12:47
Политтехнолога губернатора Приморья навестили в СИЗО Эксклюзив
12:47
​Сергей Руденок: Вся жизнь на планете Земля – трэш! Эксклюзив
12:44
В Приморье произошел пожар
12:33
Во Владивостоке пройдёт торжественное собрание в честь 30-летия совета ветеранов
12:23
Во Владивостоке в ДТП пострадали пять человек Эксклюзив
12:22
Грузовик "догнал" микроавтобус в Приморье Фото
12:11
Владивосток отметил Масленицу широкими гуляниями Фото
11:54
Как встречали чудотворную икону во Владивостоке Фото
11:43
В Приморье грузовик упал с подпорной стены Фото
11:39
В Приморье осужден мужчина за жестокое убийство после ссоры в кафе
11:32
Серьезное ДТП произошло в Приморье Видео
11:21
Гигантские пингвины жили рядом с динозаврами, - ученые
11:18
Житель Приморья задушил своего собутыльника на пасеке
11:13
Приморец избил пенсионера и украл у него деньги и сотовый телефон
11:02
Какой сегодня праздник: 27 февраля - День Сил специальных операций в России
10:57
Умер британский актер, сыгравший Мега Могучего в "Игре престолов"
10:49
Социальные сети позитивно влияют на память человека, - ученые
10:42
Поздравление с наступающим Днем 8 Марта от Фонда имени Народного учителя СССР Н.Н Дубинина
10:32
Во Владивостоке временно отключат отопление Адреса
10:28
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая» Фото
10:25
СК: В отношении мэра Арсеньева уголовного дела не возбуждалось
10:18
Организатор наркопритона пойдет под суд в Приморье
10:15
Началась церемония вручения премии "Оскар"
10:14
В Приморье зафиксировано девять пожаров
10:11
Музей связи «Ростелекома» презентовал экспозицию в ВДЦ «Океан Фото
10:03
"Адмирал" обыграл "Авангард"
09:52
Сенатор предложил отнести нападения на инкассаторов к числу особо тяжких преступлений
09:36
Патриарх Кирилл попросил у всех прощения
09:25
Пять междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:14
27 февраля 2017 года - начало Великого поста
09:09
Гороскоп на 27 февраля
08:19
Часть Владивостока останется без света в понедельник, 27 февраля Адреса
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4088 (27) от 23 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Какая она – сильная половина края
«Еруслан» нашел свое пристанище в Славянке
Спорткомплекс ждет инвесторов
Мониторинг не выявил опасности для соседних зданий
В школе садоводов не ставят оценки. Но расставляют акценты
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

В Приморье осужден мужчина за жестокое убийство после ссоры в кафе

Приговор в законную силу не вступил
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

Житель с. Первомайское Михайловского района, 1986 года рождения, осужден за убийство, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что преступлению предшествовала конфликтная ситуация, возникшая между двумя компаниями молодых людей в одном из городском кафе.

С целью выяснения отношений молодые люди на автомобилях отъехали в район ул. Некрасова г. Уссурийска. Там, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя из личной неприязни к потерпевшему, фигурант выстрелил в него из охотничьего гладкоствольного самозарядного карабина «Вепрь -12 Молот» 12 калибра, снаряженного патроном с дробью.

В результате выстрела потерпевшему были причинены телесные повреждения в виде множественных ран в области головы, проникающими в полость черепа в лобно-теменной височной области слева, вещества головного мозга, которые в совокупности расцениваются как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

От полученного огнестрельного дробового ранения головы с повреждением костей черепа и вещества головного мозга мужчина умер.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы. Также суд взыскал с осужденного порядка 1,3 млн рублей в счет возмещения потерпевшей материального и морального вреда.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Серьезное ДТП произошло в Приморье
11:32, 27 февраля 2017 Серьезное ДТП произошло в Приморье

Обстоятельства случившегося выясняются

Житель Приморья задушил своего собутыльника на пасеке
11:18, 27 февраля 2017 Житель Приморья задушил своего собутыльника на пасеке

Подсудимый сам сообщил о своем преступлении в правоохранительные органы

Приморец избил пенсионера и украл у него деньги и сотовый телефон
11:13, 27 февраля 2017 Приморец избил пенсионера и украл у него деньги и сотовый телефон

Подозреваемый задержан

Организатор наркопритона пойдет под суд в Приморье
10:18, 27 февраля 2017 Организатор наркопритона пойдет под суд в Приморье

Расследование окончено

В Приморье зафиксировано девять пожаров
10:14, 27 февраля 2017 В Приморье зафиксировано девять пожаров

Информации о пострадавших нет

19-летний парень впал в кому после катания на привязанной к машине «ватрушке»
07:27, 27 февраля 2017 19-летний парень впал в кому после катания на привязанной к машине «ватрушке»

Молодой человек попал под колеса ехавшего по встречке Peugeot

В Находке прошел рейд ДПС
04:44, 27 февраля 2017 В Находке прошел рейд ДПС

Рейды по безопасности дорожного движения здесь проводятся регулярно