В Приморье осужден мужчина за жестокое убийство после ссоры в кафе

Приговор в законную силу не вступил

Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

Житель с. Первомайское Михайловского района, 1986 года рождения, осужден за убийство, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что преступлению предшествовала конфликтная ситуация, возникшая между двумя компаниями молодых людей в одном из городском кафе.

С целью выяснения отношений молодые люди на автомобилях отъехали в район ул. Некрасова г. Уссурийска. Там, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя из личной неприязни к потерпевшему, фигурант выстрелил в него из охотничьего гладкоствольного самозарядного карабина «Вепрь -12 Молот» 12 калибра, снаряженного патроном с дробью.

В результате выстрела потерпевшему были причинены телесные повреждения в виде множественных ран в области головы, проникающими в полость черепа в лобно-теменной височной области слева, вещества головного мозга, которые в совокупности расцениваются как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

От полученного огнестрельного дробового ранения головы с повреждением костей черепа и вещества головного мозга мужчина умер.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы. Также суд взыскал с осужденного порядка 1,3 млн рублей в счет возмещения потерпевшей материального и морального вреда.