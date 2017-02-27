Роспотребнадзор Приморья: Защита прав потребителей в регионе стала активнее

Итоги 2016 года

Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

В Приморье в 2016 году было подано 47 судебных исков от Роспотребнадзора региона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Этот показатель на 15% выше показателя 2015 года. Иски были поданы как в защиту прав конкретных граждан, так и в защиту прав неопределенного круга лиц. Суд региона рассмотрели 32 заявления в защиту прав неопределенного круга лиц, а также 2 иска о защите прав конкретных потребителей. Во всех этих случаях исковые требования были удовлетворены (в 2015 году суды удовлетворили 96,7 % исковых требований).

В течение последних 5 лет отмечена тенденция к увеличению показателей гражданско-правовой защиты потребителей:

- по количеству исковых заявлений в защиту прав неопределенного круга лиц - с 10 в 2012 году до 47 в 2016 году;

- по количеству исковых заявлений в защиту прав конкретного потребителя - с 1 в 2013 году до 5 в 2016;

- принятия судами решений об удовлетворении исковых заявлений Роспотребнадзора - с 60% в 2012 году до 100% в 2016 году.

Показательным примером может служить решение Первореченского суда Владивостока на иск Роспотребнадзора края о защите интересов гражданина П. к одному из банков и страховой компании. В ходе рассмотрения дела судом было установлено, что потребителю в общую сумму кредита была включена сумма страховой премии по дополнительной услуге страхования от несчастных случаев и болезней. При этом банком начислялись проценты на сумму кредита, в которую входит страховая премия (деньги, которыми заемщик не пользуется) на весь срок кредита. Это является незаконным возложением на заемщика дополнительных обязательств, поскольку он вынужден нести дополнительные расходы за услугу, в которой не имел никакой заинтересованности. Необходимо отметить, что включение суммы страховой премии в сумму кредита противоречит части 1 статьи 819 ГК РФ, по которой по кредитному договору банк или иной кредитор обязуется предоставить деньги заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную сумму и уплатить проценты на нее. Оплачивая процентную ставку за пользование кредитом и возвращая полученную денежную сумму, заемщик выполняет обязательства, установленные статьей 819 Гражданского кодекса. Включение в расчет полной стоимости кредита единовременной платы за оказываемую банком услугу по договору страхования является нарушением прав потребителей. В итоге договор страхования был расторжен, а уплаченные деньги (более 50 тысяч рублей) были возвращены гражданину.

Кроме того, Роспотребнадзор в судебной защите потребителей дает заключения по гражданским делам в целях защиты прав потребителей. За прошлый год ведомством было дано 196 заключений по исковым заявлениям граждан (показатель выше показателя 2015 года на 23%).

Так, интересен пример судебного процесса в Советском районе Владивостоке. Гражданин С. обратился с заявлением о проведении проверки в отношении управляющей компании по факту увеличения в одностороннем порядке тарифа за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Была проведена проверка, по итогам которой ООО было привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 14.6 КоАП РФ. На основании материалов этой проверки потребитель самостоятельно обратился в суд с требованием проведения перерасчета платежей, полученных от жильцов дома с привлечением Управления в судебный процесс для дачи заключения в целях защиты прав потребителей. Решением районного суда требования потребителя были удовлетворены в полном объеме. Суд обязал УК произвести перерасчет и вернуть 341 908 рублей на лицевые счета владельцев квартир в данном доме.

Всего за 2016 год судами с участием Роспотребнадзора по Приморью было удовлетворены требования потребителей по 141 гражданскому делу, что на 14% больше, чем в 2015 году. В пользу потребителей присуждено денежных средств на сумму более 8 миллионов рублей.