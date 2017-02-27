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На Камчатке проснулся вулкан Шивелуч

Выпадение пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского района не зафиксировано
Фото: kluchi.net Фото: kluchi.net
Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

27 февраля в 09:32 произошел выброс пепла (до 3000 м) из вулкана Шивелуч в Усть – Камчатском районе Камчатского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СРЦ МЧС России. С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на 95 км в восточном направлении от вулкана, на пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют. 

Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Шивелуч не проходят, зарегистрированных туристических групп нет. Жизнедеятельность населения не нарушена.

Организовано взаимодействие с ЕДДС Усть-Камчатского района, главами 5 сельских поселений, диспетчерами пожарно-спасательных подразделений, выпадение пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского района не зафиксировано.

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