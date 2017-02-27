На Камчатке проснулся вулкан Шивелуч

Выпадение пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского района не зафиксировано

Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

27 февраля в 09:32 произошел выброс пепла (до 3000 м) из вулкана Шивелуч в Усть – Камчатском районе Камчатского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СРЦ МЧС России. С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на 95 км в восточном направлении от вулкана, на пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют.

Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Шивелуч не проходят, зарегистрированных туристических групп нет. Жизнедеятельность населения не нарушена.

Организовано взаимодействие с ЕДДС Усть-Камчатского района, главами 5 сельских поселений, диспетчерами пожарно-спасательных подразделений, выпадение пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского района не зафиксировано.