В Приморье произошел пожар

Никто не пострадал

Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

Ночью 25 февраля в 01.45 на пульт пожарно-спасательной службы Красноармейского муниципального района поступило сообщение о пожаре в селе Новопокровка на улице Советская, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

Прибыв по указанному адресу в 02.02, огнеборцы незамедлительно приступили к тушению. Горели надворные постройки, баня, навес и дровяник с дровами.

В 02.10 пожар был локализован, а в 03.20 пожар на общей площади 95 кв. м. – полностью ликвидирован. С огнём боролись 3 человека личного состава и 1 единица техники. В результате происшествия никто не пострадал. Угрозы соседним зданиям пожар не представил.