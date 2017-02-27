Житель Приморья задушил своего собутыльника на пасеке

Подсудимый сам сообщил о своем преступлении в правоохранительные органы

Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

Житель с. Ильичевка признан виновным и осужден за убийство, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что преступление совершено в вечернее время в автомобильном кунге, который был установлен на пасеке крестьянско-фермерского хозяйства в районе с. Корфовка.

В ходе распития спиртных напитков между фигурантом дела и потерпевшим возникла ссора. Обвиняемый схватил за шею своего знакомого и перекрыл доступ кислорода. Он удерживал потерпевшего до тех пор, пока тот не перестал подавать признаки жизни. Смерть мужчины наступила в результате механической асфиксии органов шеи при удавлении.

Спустя какое-то время злоумышленник сам позвонил в правоохранительные органы и сообщил о совершенном преступлении.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы.