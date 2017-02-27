Во Владивостоке пройдёт торжественное собрание в честь 30-летия совета ветеранов

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Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

В предстоящую среду, 1 марта, во Владивостоке пройдёт торжественное собрание и праздничный концерт в честь 30-летия городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Местом проведения праздничных мероприятий станет Дом офицеров флота.

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города, в 12 часов начнется торжественное собрание, на котором ветеранов поздравят с праздником, самым активным вручат заслуженные награды. В этот день также подведут итоги общегородского конкурса на лучшую поздравительную открытку, который проходил среди общеобразовательных учреждений приморской столицы. Победителю вручат памятный подарок и диплом.

Напомним, что гостей праздника ждёт насыщенная и интересная программа: выступление лучших творческих коллективов и исполнителей Владивостока, выставка фотографий и многое другое.