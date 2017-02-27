Владивосток отметил Масленицу широкими гуляниями

В воскресенье, 26 февраля, во Владивостоке прошли широкие масленичные гуляния, сообщает РИА VladNews.
Сотни взрослых и детей собрались на Спортивной набережной, чтобы проводить зиму.
На мероприятии побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.
В воскресенье, 26 февраля, во Владивостоке прошли широкие масленичные гуляния, сообщает РИА VladNews.
Сотни взрослых и детей собрались на Спортивной набережной, чтобы проводить зиму.
На мероприятии побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.
В соревнованиях участвовали дети из Центра содействия семейного устройства
Последняя суббота февраля стала настоящим праздником для мотосообщества
Фоторепортаж РИА VladNews
Торжественное открытие
Праздничные мероприятия начались с торжественного возложения венков и цветов
Горожане опасаются, что на месте сквера будет построен высотный дом
Фоторепортаж РИА VladNews