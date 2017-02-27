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Фоторепортажи

Владивосток отметил Масленицу широкими гуляниями

Фоторепортаж РИА VladNews
Фото: Семен Апасов Фото: Семен Апасов
Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

В воскресенье, 26 февраля, во Владивостоке прошли широкие масленичные гуляния, сообщает РИА VladNews.

Сотни взрослых и детей собрались на Спортивной набережной, чтобы проводить зиму.

На мероприятии побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.

Автор фоторепортажа: Семен Апасов, РИА VladNews

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