Серьезное ДТП произошло в Приморье

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

Серьезная авария произошла в Приморье, сообщает РИА VladNews.

Инцидент случился в городе Уссурийске, на пересечении улиц Горького и Чичерина. Участниками аварии стали два джипа. Один из водителей на автомобиле марки Toyota Kluger не справился с управлением своего транспортного средства, в результате чего автомобиль протаранил ТС другого участника движения. От удара автомобиль марки Suzuki Jimny опрокинулся на бок. После столкновения водитель Toyota Kluger врезался еще и в столб.

Информации о пострадавших пока нет. В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.