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Поздравление с наступающим Днем 8 Марта от Фонда имени Народного учителя СССР Н.Н Дубинина

Искренние пожелания в честь женского дня
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

Дорогие наши женщины!

Примите самые искренние поздравления с прекрасным праздником – Международным женским днем!

Поздравляем всех учителей, тренеров-педагогов, директоров школ Владивостока, учителей-ветеранов и сотрудников школы-интерната № 2, наших дорогих выпускников 60-70-80-х годов и др., а также педагогический коллектив школы-интерната имени Дубинина Н.Н!

Желаем новых творческих успехов, здоровья, прекрасного настроения! Пусть в ваших домах царит любовь. Большого вам человеческого и женского счастья и достойной зарплаты!

Председатель общественного благотворительного фонда

Имени Народного учителя СССР Дубинина Н.Н

В.Я. Семенов

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