Поздравление с наступающим Днем 8 Марта от Фонда имени Народного учителя СССР Н.Н Дубинина

Дорогие наши женщины!
Примите самые искренние поздравления с прекрасным праздником – Международным женским днем!
Поздравляем всех учителей, тренеров-педагогов, директоров школ Владивостока, учителей-ветеранов и сотрудников школы-интерната № 2, наших дорогих выпускников 60-70-80-х годов и др., а также педагогический коллектив школы-интерната имени Дубинина Н.Н!
Желаем новых творческих успехов, здоровья, прекрасного настроения! Пусть в ваших домах царит любовь. Большого вам человеческого и женского счастья и достойной зарплаты!
Председатель общественного благотворительного фонда
Имени Народного учителя СССР Дубинина Н.Н
В.Я. Семенов