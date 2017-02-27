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Приморец избил пенсионера и украл у него деньги и сотовый телефон

Подозреваемый задержан
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 62-летнего местного жителя о хищении у него документов, телефона и денежных средств на общую сумму более 14 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

Инцидент произошел в вечернее время, когда мужчина находился у себя дома. К нему наведался сосед, который обратился к потерпевшему с просьбой занять денег и получил отказ. В ответ на это злоумышленник избил пенсионера, похитил у потерпевшего сотовый телефон и денежные средства. Причиненный ущерб составил более 14 000 рублей. 

Полицейские опросили возможных свидетелей, составили ориентировку на подозреваемого. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий местонахождение злоумышленника было установлено. Мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательств.

Задержанным оказался ранее судимый 46-летний мужчина без определенного места жительства. В ходе личного досмотра у подозреваемого обнаружены и изъяты документы заявителя. Денежными средствами и похищенным телефоном злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

Следователями отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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