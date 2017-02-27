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Вера в демонов вредна для психики, - ученые

Вера в злых духов была серьезным предвестником ухудшения психического здоровья у молодежи
Фото: 123RF.com Фото: 123RF.com
Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

По данным исследования, опубликованного в журнале Scientific Study of Religion, вера в демонов и злых духов связана с ухудшением психического здоровья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

В исследовании были использованы данные 3 290 американцев, принимавших участие в Национальном исследовании молодежи и религии, которое помогло обнаружить, что вера в демонов была серьезным предвестником ухудшения психического здоровья у молодежи. Тем не менее, плохое психическое здоровье не приводило молодых людей к большей вере в демонов.

PsyPost спросил автора исследования Фанхао Ни из Purdue University об итогах изыскания:

PsyPost: Почему вы были заинтересованы в этой теме?

Ни: Существует недостаток социологических исследований на тему влияния "темной стороны" религии на здоровье. Большая часть предварительных исследований, как правило, подтверждает общепринятую теорию о том, что религия улучшает здоровье человека. Даже среди относительно меньшего числа исследований о негативных последствиях религиозных воздействиях на здоровье, исследователи склонны игнорировать очень важный элемент для большинства религий - демонов, или злых духов. Тем не менее, эта вера является неотъемлемой частью многих основных религий.

В детстве нам говорили, что существуют демоны, которые могут заставить нас сделать что-то злое. Для людей, которые обременены или встревожены жизненными вопросами, демоны могут являться причиной их несчастий. Так на самом ли деле демоны – это плохо? Может ли наш повседневный жизненный опыт с демонами быть проверен с научной точки зрения? Эти наблюдения, опыт и вопросы привели меня к изучению этой темы.

PsyPost: Что человек должен вынести из вашего исследования?

Ни: Основные результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что сильная вера в демонов до сих пор приводит к ухудшению психического здоровья. На самом деле, "темная сторона" наших религиозных убеждений может быть даже темнее, чем мы считали раньше. Отдельные верующие и религиозные общины должны уделить больше внимания этому факту и действовать соответствующим образом в их религиозной жизни.

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