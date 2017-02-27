Во Владивостоке временно отключат отопление

Работы будут проведены в течение суток

Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

Специалисты завершают монтаж временной теплотрассы на улице Станюковича во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АО "ДГК". Работы по подключению нового трубопровода к действующей схеме теплоснабжения будут проведены в течение суток в период с 28 февраля по 1 марта. Это позволит обеспечить потребителей, проживающих на Эгершельде, теплом и горячим водоснабжением по временной схеме, в то время как строители смогут приступить к строительству подпорной стены и восстановлению участка основной тепломагистрали, которая была повреждена 14 февраля в результате обрушения грунта.

Технология переключения подачи теплоснабжения с основной схемы на временную требует обязательного отключения потребителей. Со своей стороны энергетики филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» сделают все необходимое для создания условий, позволяющих сократить период отключения, и в кратчайшие сроки возобновить подачу тепла и горячей воды.

Перечень адресов, попадающих под отключение теплоснабжения в период с 08.00 28 февраля по 08.00 1 марта:

Жилой фонд:

Верхнепортовая: 11, 25,27, 29, 40а, 72/1, 72/2, 72/3, 76, 76а, 78, 9, 9а;

Импортная: 15, 16;

Казанская: 1, 4/6,5, 7;

Керченская: 7, 9, 9а;

Крыгина: 1, 15, 16, 17, 17а, 28, 30, 34, 36, 40, 42, 42а, 5, 6, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86в;

Леонова: 20,20а, 20б, 20в, 21, 21а, 22а, 25, 27, 31, 33, 64, 66;

Морозова: 2, 4, 7, 9;

Набережная 1,

Нижнепортовая: 2, 6г;

пер. Перекопский: 3, 5, 7;

Розничная: 43;

Самарская: 10а;

Саратовская: 10, 11, 13, 6, 7, 8, 9;

Сипягина: 8/10, 10, 12, 22, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 6, 8;

Станюковича 48 лит.: А, В, Д, Е, Ж, К;

Стрельникова: 10, 12, 4, 5а, 6а, 8;

Ялтинская: 6, 6а, 8а,18.

Детские сады:

Казанская, 5

Леонова, 20

Сипягина, 8/10

Школы

Набережная, 1

Казанская, 4/6

Ялтинская, 18

Больница

Верхнепортовая, 25

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что во Владивостоке обрушилась дорога. Во время обрушения трассы в районе в районе дома 28А по ул. Станюковича по дороге двигались автомобили. На место обрушения трассы в центре Владивостока незамедлительно прибыли специальные службы. По предварительным данным, размер провала составил 10х50 метров, глубина до 20 метров. В ГИБДД города корреспонденту РИА VladNews сообщили о том, что трасса перекрыта с обеих сторон. Объезд осуществляется по альтернативной дороге. По факту обвала дорожного полотна в центре Владивостока прокуратурой Фрунзенского района города Владивостока была организована проверка с выездом на место происшествия. Также были эвакуированы люди из офисного здания, стоящего рядом со стройкой, где произошел обвал трассы. Видео обрушения дороги в центре Владивостока зафиксировали очевидцы. По предварительной информации, обрушение подпорной стены и части трассы произошло в следствие ошибки субподрядчика. На месте происшествия побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.

Во Владивостоке был создан оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения трассы. Как стало известно, в результате обрушения подпорной стены и отрезка дороги, оказалась повреждена теплотрасса, от которой питается практически весь микрорайон Эгершельд - это 104 жилых дома, три детских сада, три школы и одна больница. Однако из-за обвала грунта и опор теплотрассы труба диаметром 600 миллиметров на протяжении примерно 20 метров провисла и находится без опоры. На месте обрушения грунта на улице Станюковича во Владивостоке проложат временную ветку теплотрассы на время ремонта поврежденного участка.

Также на совещании по ликвидации последствий обрушения представитель надзорного ведомства сообщил, что подрядчик, возводивший подпорную стену, которая рухнула сегодня вместе с частью автомобильной дороги в районе Эгершельда во Владивостоке, игнорировал трещины, появившиеся в конструкции еще 10 февраля.

Сейчас в районе обвала продолжают работать специалисты различных ведомств.