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Общество

Музей связи «Ростелекома» презентовал экспозицию в ВДЦ «Океан

В 2017 году музейно-выставочному центру исполняется 15 лет
Фото: пресс-служба Ростелекома Фото: пресс-служба Ростелекома
Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

Музейно-выставочный центр «Ростелекома» в Приморском крае организовал на территории Всероссийского детского центра (ВДЦ) «Океан» выездную экспозицию «10 легендарных советских телевизоров». Мероприятие посетили более 40 ребят, которые приехали в центр на смену «Форум школьных музеев», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Ростелекома.

На выставке посетителям был представлен первый телевизор СССР 1931 года «Б-2», а также другие экспонаты музея. Ребята с интересом слушали об истории развития связи, а также о том, как создавалась экспозиция и подбирались экспонаты для нее.

«Наша выездная экспозиция уникальна. Сегодня ребятам представилась возможность увидеть, каким был первый телевизор в нашей стране, посмотреть, как он работал. Кроме того, мы провели игру для гостей мастер-класса, где каждый мог проверить свои силы и получить ценный приз от компании «Ростелеком», – отметил куратор музея связи Василькевич Борис Францевич.

«Хотелось бы поблагодарить за такое занимательное мероприятие, очень много интересных экспонатов посмотрели, узнали, что первым изобретателем мобильного телефон был наш ученый Леонид Куприянович, смогли подержать эту трубку в руках. Я впервые в жизни видел работающий телевизор 1931 года, эволюция телевизоров очень занимательна»,- поделился участник «Форума школьных музеев» Пантелеев Григорий.

В 2017 году музейно-выставочному центру «Ростелекома» исполняется 15 лет. За время его работы собрана значительная коллекция экспонатов. В музее регулярно проводятся экскурсии, на которые можно записаться по телефону: 8 (423) 240 60 58. Адрес музея: Владивосток, Светланская, 57.

Напомним, что 28 октября 2015 года компания «Ростелеком» и Всероссийский детский центр «Океан» подписали партнерское соглашение, в рамках которого «Ростелеком» обеспечит подготовку и эксплуатацию телекоммуникационной инфраструктуры на территории ВДЦ «Океан» с круглосуточной технической поддержкой и информационной защитой. 

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