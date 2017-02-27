Как посмотреть и кто номинирован

Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

В 2017 году 89-я церемония вручения награды Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" пройдет в ближайшее время, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Отметим, что традиция вручения этой премии была начата еще в 1929 году. "Оскар" можно получить за вклад в кинематографическое искусство. Все эти годы премия считается самой высокой планкой для создателей кинофильмов.

В России, как показывают результаты социологических опросов, премия "Оскар" является одним из самых обсуждаемых событий, стоящих в одном ряду с конкурсами "Евровидение" и "Мисс мира".

"Оскар"-2017: дата выхода, где и когда смотреть, номинанты, прямая трансляция на русском языке

В 2017 посмотреть прямую трансляцию церемонии "Оскар" можно будет на Первом канале. В ночь с 27 на 28 января в 00:15 мск, после программы "Вечерний Ургант", зрители могут просмотреть уже смонтированную версию вручения кинопремии, где будут известны имена победителей.

Кроме того, россияне, как и жители всего мира, могут присоединиться к просмотру церемонии с момента ее начала. Это будет возможно с помощью YouTube. Существует также официальный сайт Академии на русском языке, там будет проводиться онлайн-трансляция с переводом и началась она 27 февраля в 02:30 мск.

Церемонию вручения "Оскара" в 2017 году доверили проводить популярному американскому комику Джимми Киммелу. По традиции это мероприятие будет проводиться в Лос-Анджелесе, в театре "Долби". На суд жюри была предоставлена и русская кинокартина под названием "Рай" режиссера Андрея Кончаловского. Этот фильм повествует о событиях времен Второй мировой войны, однако картина "Рай" не была внесена в номинацию этого года.

Оскар 2017: кто номинирован на победу

Фаворитом премии 2017 года считается вышедший в недавнее время, но сразу же завоевавший популярность и любовь зрителей фильм "Ла-Ла Ленд". Также эта картина является рекордсменом по количеству заявок на номинации – 14. Меньшее количество номинаций у кинокартин "Прибытие" и "Лунный свет". В шести номинациях заявлены такие картины, как "Лев", "По соображениям совести" и "Манчестер у моря". На звание "лучшего фильма" в борьбу вступят также кино истории "Ограды", "Скрытые фигуры" и "Любой ценой".



На "Лучшую мужскую роль" претендуют Кейси Аффлек, Эндрю Гарфилж, Райан Гослинг, Вигго Мортенсен, Дензел Вашингтон. В номинации "на лучшую женскую роль" борьба развернется между Натали Портман, Изабель Юппер, Рут Негга, Мерил Стриа, Эмма Стоун.



По данным опросов российские граждане отдают лидерство фильму "Ла-Ла ленд" и Дензелу Вашингтону из кинокартины "Ограды".